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12:46, 8 апреля 2024Мир

Советник Трампа опроверг план по окончанию конфликта на Украине

Советник Трампа назвал фейковым план окончания конфликта путем давления на Киев

Фото: Andrew Kelly / File Photo

Советник экс-президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер назвал фейковой информацию о наличии у кандидата в президенты от Республиканской партии плана по окончанию конфликта на Украине путем давления на Киев. Об этом сообщает New York Post.

«Все это — фейковые новости от Washington Post. Они просто это выдумывают», — отметил советник бывшего президента.

По его словам, Трамп — единственный, кто говорит о завершении конфликта. Действующий президент страны Джо Байден, напротив, говорит о его продолжении, подчеркнул Миллер.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на источники опубликовало подробности плана Трампа по окончанию конфликта на Украине. По данным газеты, экс-президент в частных разговорах обещал оказать давление на Киев, чтобы он уступил Крым и Донбасс в пользу Москвы.

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      Лина Пивоварова
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