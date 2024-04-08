Советник Трампа опроверг план по окончанию конфликта на Украине

Советник Трампа назвал фейковым план окончания конфликта путем давления на Киев

Советник экс-президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер назвал фейковой информацию о наличии у кандидата в президенты от Республиканской партии плана по окончанию конфликта на Украине путем давления на Киев. Об этом сообщает New York Post.

«Все это — фейковые новости от Washington Post. Они просто это выдумывают», — отметил советник бывшего президента.

По его словам, Трамп — единственный, кто говорит о завершении конфликта. Действующий президент страны Джо Байден, напротив, говорит о его продолжении, подчеркнул Миллер.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на источники опубликовало подробности плана Трампа по окончанию конфликта на Украине. По данным газеты, экс-президент в частных разговорах обещал оказать давление на Киев, чтобы он уступил Крым и Донбасс в пользу Москвы.