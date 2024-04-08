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10:53, 8 апреля 2024Бывший СССР

Рогов рассказал о доказательствах украинских атак на ЗАЭС

Рогов заявил о наличии доказательств причастности Украины к атаке на ЗАЭС
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Stringer / Reuters

Россия имеет доказательства причастности Украины к атакам дронов на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об их наличии РИА Новости заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, доказательства атак украинской стороны на ЗАЭС лежат на поверхности, как бы Киев ни пытался откреститься от провокаций, а Запад «ни делал удивленное лицо». Рогов добавил, что узнать правду о них можно без сложных расследований и математических расчетов.

«Достаточно посмотреть, из каких запчастей собраны дроны и какая взрывчатка применялась. Поэтому определить, чьи это были дроны, сейчас достаточно легко», — пояснил политик.

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7 апреля представители ЗАЭС сообщили об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по куполу шестого энергоблока станции. В результате провокации радиационный фон на объекте не изменился, критических повреждений также не было.

Удары по ЗАЭС прокомментировали в Главном управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. В ведомстве заявили, что Киев не причастен к атаке на станцию.

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      Екатерина Грищенко
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