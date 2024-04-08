«Россия — это Каин». Кучма отказался считать русских и украинцев братьями. Что ему ответили в Москве?

Леонид Кучма отказался называть русских и украинцев братскими народами

Бывший президент Украины Леонид Кучма отказался называть русских и украинцев братскими народами в реалиях сегодняшнего дня. Он описал отношения между двумя соседними странами, вспомнив сюжет из Библии, где старший сын Адама Каин убивает своего брата Авеля.

Когда врагом становится брат — это хуже, чем предательство. С таким братом не нужно и врага. И простить это невероятно тяжело. У Украины больше нет брата. Россия — это Каин Леонид Кучма бывший президент Украины

Кучма рассказал, что бы он сделал в 2014 году

Кучма заявил, что он «лучше других чувствовал близость наших двух народов», так как долго работал с россиянами в Днепропетровском ракетно-космическом центре. Помимо этого, жена бывшего украинского лидера является русской по происхождению. Он добавил, что Украина стремилась к равноправным и дружеским отношениям с Россией, но Москва «делит всех на врагов и вассалов».

Экс-президент соседней страны заявил, что Россия изначально видела в Украине «легкую добычу». Если бы ситуация была иной, и Москва видела в Киеве «серьезную силу, способную на сопротивление», то конфликт можно было бы предотвратить. Более того, Украине стоило стать членом НАТО, считает Кучма. «Ведь именно во время моего президентства в 2002 году мы впервые поставили такую стратегическую цель для Украины», — отметил политик.

Истоки конфликта он увидел еще в 2014 году. «Будь я президентом тогда, я бы отдал приказ на уничтожение тех "зеленых человечков" без опознавательных знаков (а значит, неизвестных террористов!), которые захватили Верховный Совет Крыма. Тем более что [президент России Владимир] Путин тогда заявил: "Наших там нет"», — дополнил Кучма.

Дружить она [Россия] не умеет и не хочет. А навязать нам статус вассала России не удалось Леонид Кучма бывший президент Украины

В России увидели вину США в конфликте между русскими и украинцами

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил Кучме, отказавшемуся считать русских и украинцев братьями. В беседе с «Лентой.ру» депутат осудил позицию Кучмы, указав на попытки третьих сторон посеять конфликт между русскими и украинцами.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

«Мы были единым народом, (…) у нас один менталитет, одни понятия. Сегодняшние политики, а это в первую очередь США, пытаются разбить наш многонациональный союз и создать национальные конфликты. Это была одна из задач — разрушить единое вероисповедование, язык, культуру. Большинство жителей Украины всегда говорили по-русски, [президент Украины Владимир] Зеленский, будучи артистом, говорил на русском языке», — сказал Чепа.

Конечно, время лечит. Не так просто будет залечить все эти раны, но это обязательно будет Алексей Чепа первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

В конце февраля заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что русские и украинцы являются одним народом, обратное утверждение не имеет под собой исторического обоснования. По словам Медведева, о том, что русские и украинцы являются хотя и братскими, но разными народами, никто не говорил до развала Советского Союза.