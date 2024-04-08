В России ответили на отказ Кучмы считать русских и украинцев братьями

Депутат Чепа осудил отказавшегося считать русских и украинцев братьями Кучму

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил бывшему президенту Украины Леониду Кучме, отказавшемуся считать русских и украинцев братьями. В беседе с «Лентой.ру» депутат осудил позицию Кучму, указав на попытки третьих сторон посеять конфликт между русскими и украинцами.

Ранее Кучма заявил, что «у Украины больше нет брата». «Россия — это Каин (Каин — в Библии старший сын Адама, убивший своего брата Авеля — прим. «Ленты.ру»)», — отмечал Кучма. По его словам, «когда врагом становится брат, это хуже, чем предательство». Ответственность за это он возложил на Москву.

«Мы были единым народом, (…) у нас один менталитет, одни понятия. Сегодняшние политики, а это в первую очередь США, пытаются разбить наш многонациональный союз и создать национальные конфликты. Это была одна из задач — разрушить единое вероисповедование, язык, культуру. Большинство жителей Украины всегда говорили по-русски, [президент Украины Владимир] Зеленский будучи артистом говорил на русском языке», — сказал Чепа.

Конечно, время лечит. Не так просто будет залечить все эти раны, но это обязательно будет Алексей Чепа первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

В конце февраля заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что русские и украинцы являются одним народом, обратное утверждение не имеет под собой исторического обоснования. По словам Медведева, о том, что русские и украинцы являются хотя и братскими, но разными народами, никто не говорил до развала Советского Союза.