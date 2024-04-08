Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:00, 8 апреля 2024Бывший СССР

Россия призвала мировое сообщество осудить ВСУ за удар по Запорожской АЭС

Небензя: Россия призывает мировое сообщество осудить удар ВСУ по Запорожской АЭС
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Юрий Войткевич / РИА Новости

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия призывает международное сообщество осудить удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской АЭС, передает РИА Новости.

«Мы призываем международное сообщество осудить эти безответственные и крайне опасные действия киевского режима», — заявил Небензя.

По его словам, Запад должен понести ответственность за действия властей Киева, вместо того, чтобы поставлять боеприпасы и покрывать преступления Украины. Небензя пообещал поднять вопрос о недавнем ударе ВСУ на одном из ближайших заседаний Совета Безопасности ООН.

Ранее в Министерстве иностранных дел (МИД) России отреагировали на атаки на Запорожскую АЭС, указав, что Украина встала на путь ядерного террора.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      «Россия — это Каин». Кучма отказался считать русских и украинцев братьями. Что ему ответили в Москве?

      Армия России нанесла удар «Искандером» по цеху сборки тяжелых дронов ВСУ

      Арест режиссера Беркович и драматурга Петрийчук продлили

      МАГАТЭ признало близость к ядерной катастрофе на Запорожской АЭС

      В России реконструируют популярный среди блогеров маяк

      Последствия остановки НПЗ в Оренбургской области оценили

      Популярная у знаменитостей прическа названа приводящей к облысению

      Мэр российского города призвал жителей покинуть дома из-за ожидающегося паводка

      Жена бойца СВО погибла при обрушении моста под Смоленском

      Очевидец назвал вероятную причину обрушения моста в Смоленской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше