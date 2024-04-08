Россия призвала мировое сообщество осудить ВСУ за удар по Запорожской АЭС

Небензя: Россия призывает мировое сообщество осудить удар ВСУ по Запорожской АЭС

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия призывает международное сообщество осудить удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской АЭС, передает РИА Новости.

«Мы призываем международное сообщество осудить эти безответственные и крайне опасные действия киевского режима», — заявил Небензя.

По его словам, Запад должен понести ответственность за действия властей Киева, вместо того, чтобы поставлять боеприпасы и покрывать преступления Украины. Небензя пообещал поднять вопрос о недавнем ударе ВСУ на одном из ближайших заседаний Совета Безопасности ООН.

Ранее в Министерстве иностранных дел (МИД) России отреагировали на атаки на Запорожскую АЭС, указав, что Украина встала на путь ядерного террора.

