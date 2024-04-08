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18:27, 8 апреля 2024Ценности

Россиянам раскрыли правильные способы очистить белые кроссовки

Sputnik: кроссовки из натуральной кожи следует протирать мицеллярной водой

Фото: Natallia Ploskaya / Shutterstock / Fotodom

Эксперт Инновационного центра текстильной и легкой промышленности Валентина Зубанова раскрыла россиянам правильные способы очистить белые кроссовки. Соответствующий материал публикует издание Sputnik.

В первую очередь специалистка заявила, что ключевую роль в уходе за обувью играет материал, из которого сделан предмет гардероба. Так, по словам Зубановой, кроссовки из натуральной кожи следует протирать мицеллярной водой, поскольку она хорошо убирает загрязнения с поверхности.

Если нанести на кожаные кроссовки водоотталкивающую пропитку, то грязи на них будет оседать меньше. Можно также закрашивать их поверхность белой краской

Валентина Зубановаэксперт текстильной и легкой промышленности

В то же время собеседница издания порекомендовала очищать тканевые кроссовки с помощью отбеливателя. При этом Зубанова предупредила, что от частых стирок с упомянутым средством со временем происходит разрушение материала.

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Кроме того, женщина также рассказала, что кроссовки из натуральной кожи в стиральной машине очищать нельзя. «Лучше всего переносят машинную стирку ткани. Подошвы на клею тоже не следует стирать в машинке. Они очень быстро отвалятся. А вот если литьевое крепление подошвы, то оно очень крепкое и выдержит много стирок», — дополнила она.

В заключение Зубанова обратила внимание на подошву из вспененного полимера, который приобрел особую популярность. «В этом материале есть поры, в которые легко забивается грязь, и извлечь ее оттуда довольно проблематично. Здесь надо либо замачивать, либо использовать отбеливатель, либо закрашивать», — подытожила специалистка.

Ранее в апреле журналисты Vogue назвали модную замену белым кроссовкам на весну. По их словам, в текущем сезоне особенно популярными стали кроссовки ярких оттенков.

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      Екатерина Ештокина
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