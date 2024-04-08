Россиянин выложил в сеть символику террористической организации и попал под суд

На Ставрополье будут судить мужчину, выложившего в сеть символику террористов

В Ставропольском крае суд рассмотрит дело местного жителя, опубликовавшего в интернете символику террористической организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в 2023 году мужчина разместил на своей странице в социальной сети символику террористов. При этом ранее он уже был подвергнут административному наказанию за совершение аналогичного правонарушения.

По материалам ФСБ И МВД возбудили уголовное дело по части 1 статьи 282.4 («Публичное демонстрирование символики экстремистских организаций») УК РФ. Теперь это дело передано в суд.

Ранее стало известно, что в Улан-Удэ суд приговорил к двум годам лишения свободы 30-летнего мужчину за демонстрацию символики нацисткой Германии.