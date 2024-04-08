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11:42, 8 апреля 2024Россия

Российский банк поплатился за звонки должнику раз в полчаса

В Иркутске банк оштрафовали за звонки должнику каждые полчаса

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Российский банк «Открытие» оштрафовали за звонки должнику из Иркутска раз в полчаса. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Мужчина не смог обслуживать два взятых в банке кредита. После этого на его телефонный номер стали поступать звонки как от сотрудников кредитной организации, так и от робота-коллектора. Горожанин написал заявление в Федеральную службу судебных приставов, дело дошло до суда.

В судебном заседании представитель банка заявила, что поскольку на должника оформлено два займа, то они могут звонить ему в два раза чаще. Суд доводы кредитной организации во внимание не принял и оштрафовал банк на 50 тысяч рублей.

Ранее в Томске коллекторы принесли похоронные венки к дому пенсионерки, рассчитывая таким способом добиться погашения долга. За совершение противоправных действий их оштрафовали на 105 тысяч рублей.

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      Алан Босиков
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