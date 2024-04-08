Российский священник помог вывезти из затопленной больницы свыше 40 пациентов

KP.RU: в Орске священник-хирург вывез из затопленной больницы свыше 40 пациентов

В Орске Оренбургской области священник-хирург Вячеслав Кочкин помог вывезти из затопленной больницы свыше 40 пациентов. Об этом стало известно KP.RU.

Россиянин пояснил, что часть обитателей медучреждения, которым позволяло состояние, уехали к родственникам. Священник сосредоточился на тех, чье состояние было тяжелым.

«Мы оперативно организовали перевозку в другую больницу. Машины скорой помощи оснащены всем необходимым. Без потерь удалось перевести и доставить в реанимацию даже самых тяжелых», — отметил Кочкин.

По его словам, всего удалось спасти 45 пациентов, кроме того, одну бабушку доставили к священнику по линии соцслужбы, ей необходим уход, а родных нет.

Кочкин подчеркнул, что очень пригодился пациентам груз гуманитарной помощи, который планировали отправить в зону проведения спецоперации.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Урал в Оренбургской области за сутки вырос на 16 сантиметров.

Оренбургскую область накрыл мощный паводок, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. По последним данным, в зоне затопления из-за прорыва дамбы оказались 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок.