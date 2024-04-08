Власти Оренбурга заявили о росте уровня воды в реке Урал

Мэрия Оренбурга: уровень воды в реке Урал за сутки вырос на 16 сантиметров

Уровень воды в реке Урал в Оренбургской области за сутки вырос на 16 сантиметров. Об этом сообщила мэрия Оренбурга в Telegram-канале.

«По информации оренбургского гидрометцентра, на 8 утра 8 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки 872 сантиметров. Утром 7 апреля он составлял 856 сантиметров», — отчитались власти.

В мэрии подчеркнули, что опасной считается отметка в 930 сантиметров. Там также отчитались о росте уровня воды реке Сакмара у Татарской Каргалы— за сутки она прибавила 30 сантиметров. При этом активно снижается уровень воды в реке Черная у оренбургского села Краснохолм — он снизился на 219 сантиметров за последние 24 часа.

Оренбургскую область накрыл мощный паводок, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. В Оренбуржье, по последним данным, в зоне затопления из-за прорыва дамбы оказались 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок. Оттуда эвакуировали 6127 человек, в том числе 1478 детей.

Как объяснял научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, паводок в Оренбуржье вызван растаявшим снегом и промерзшей землей. В ближайшие дни не стоит ожидать улучшения паводковой обстановки, добавил синоптик. Всего, по данным Вильфанда, весеннее половодье и вызванные им подтопления наблюдаются в 39 регионах России.