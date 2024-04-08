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14:14, 8 апреля 2024Экономика

Российский депутат обвинил Казахстан в экономическом саботаже

Депутат ГД Делягин назвал задержку обработки переводов Казахстаном саботажем

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Задержка сроков проведения платежей из России в Казахстан в две-три недели, за которую ответственно руководство Казахстана, по сути, является саботажем. Об этом в комментарии «Радиоточке НСН» заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

По его словам, для бизнеса такие задержки могут быть фатальными, но Астане дела до этого нет. Депутат указал, что если бы казахстанские власти действительно боялись санкций в отношении банковского сектора, то могли бы выделить специализированный банк, который заранее был бы подсанкционным и не боялся бы давления США.

«Поскольку они этого не делают, это демонстрация отношения властей Казахстана и к России, и к будущему этих отношений», — уверен Делягин. В свою очередь глава комиссии по финансовой безопасности Совета Торгово-промышленной палаты России Тимур Аитов считает, что речь идет о позиционировании страны в текущей геополитической ситуации.

Ранее Национальный банк Казахстана прокомментировал ситуацию с отказом местных финансовых организаций от обслуживания российских карт системы «Мир». В регуляторе подчеркнули, что не доводили до банков такую рекомендацию, но те сами вправе оценивать свои риски и принимать решения. При этом в большинстве банков республики карты «Мир» уже не обслуживают.

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      Платон Щукин
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