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13:21, 8 апреля 2024Экономика

Задержки платежей банками Казахстана объяснили

Финансист Аитов: в РФ научились преодолевать задержки трансграничных платежей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российские бизнесмены давно научились преодолевать проблемы с трансграничными переводами при помощи собственных квазиплатежных систем, а противодействие работе в Казахстане отражает позиционирование страны в текущей геополитической ситуации, считает председатель комиссии по финансовой безопасности Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов, мнение которого приводит «Газета.Ru».

«Конечно, это неприятно, но это сегодняшние реалии», — сказал эксперт, комментируя сообщения о том, что казахстанские банки замедлили обработку переводов из России. Сроки их проведения на фоне риска вторичных западных санкций стали достигать двух-трех недель.

У всех крупных отечественных компаний уже сформировался набор посредников и инструментов, с тем чтобы обходить возможные затруднения в платежах, объяснил Аитов. По словам аналитика, кроме привычных банковских переводов через третьи страны речь здесь идет об использовании бартерных схем и даже криптовалют.

Как рассказал журналистам вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев, с конца февраля проблемы возникают с операциями в долларах, а также с транзакциями в национальных валютах. При этом некоторые банки вообще отказываются работать с российской стороной.

Ранее в Нацбанке страны, говоря о ситуации с отказом кредитных организаций от обслуживания российских карт системы «Мир», заявили, что банки в Казахстане сами принимают решения об участии в той или иной платежной системе, просчитывая потенциальные выгоды и риски.

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      Дмитрий Воронин
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