Apple потеряла статус ведущего производителя смартфонов

Korea Times: Samsung стала лидером мирового рынка смартфонов с долей 20 %

Корпорация Samsung вернула себя статус ведущего производителя смартфонов в мире. Об этом сообщает корейское издание Korea Times.

По информации медиа, в февраля доля Samsung на мировом рынке составила 20 процентов. Таким образом, прежний лидер Apple потерял первую позицию, переместившись на второе место с долей 18 процентов.

За указанный период корейский IT-гигант реализовал 19,69 миллиона единиц смартфонов. Его ближайший конкурент — 17,41 миллиона устройств. По словам специалистов, лидерство брендов осенью и зимой имеет сезонный характер. Так, Apple вышла на первое место в сентябре благодаря запуску линейки iPhone 15. Samsung же лидировала в феврале после выпуска смартфонов Galaxy S24.

Авторы также заметили, что, если рассматривать отдельные кварталы года, Samsung чаще завоевывает лидерство на рынке. Это связано с тем, что корпорация чаще выпускает различные линейки смартфонов, чем Apple.

В январе аналитики IDC заявили, что Apple возглавила глобальный рынок смартфонов с долей 20,1 процента. Прежний лидер Samsung получил долю 19,4 процента.