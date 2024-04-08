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10:51, 8 апреля 2024Мир

Сенатор США назвал новый пакет помощи Украине предательством

Сенатор Вэнс: выделение помощи Киеву вместо защиты границы США — предательство

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Выделение Украине нового пакета помощи вместо принятия мер по защите границы США стало бы предательством американских интересов. С таким заявлением выступил сенатор-республиканец Джеймс Дэвид Вэнс от штата Огайо в эфире Fox News.

«Если он (спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон — прим. «Ленты.ру») внесет на рассмотрение законопроект иностранной помощи с миллиардами долларов для Украины, не сделав ничего на южной границе [США], это будет позором и массовым предательством не только избирателей-республиканцев, но и всей страны», — заявил Вэнс.

Сенатор добавил, что представителям Республиканской партии в Конгрессе необходимо применить имеющиеся рычаги давления, чтобы администрация президента США Джо Байдена не получила «ни цента на свои иностранные приоритеты, пока не сделает свою работу по обеспечению безопасности».

Ранее Вэнс заявил, что Соединенным Штатам глупо оказывать финансовую помощь Украине из-за размеров собственного государственного долга.

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      Елизавета Мытарева
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