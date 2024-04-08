Сержант ВСУ выстрелил в командира после отказа в отпуске

Сержант ВСУ выстрелил в командира и сбежал по дороге в психиатрический центр

В Херсонской области военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) в звании сержанта выстрелил в своего командира из автомата после отказа предоставить ему отпуск. В результате никто не пострадал, пуля попала в потолок, стало известно изданию «Страна» от источника в правоохранительных органах, историю опубликовали в Telegram-канале.

Уточняется, что инцидент произошел еще 6 апреля. После покушения на майора у сержанта забрали оружие и направили мужчину на лечение в психиатрический центр. Однако по дороге он сбежал. Теперь, по словам собеседника издания, военный находится в розыске.

Ранее капитан ВСУ Сергей Алымов рассказал, что многие украинские военные не желают возвращаться на фронт после отпусков.