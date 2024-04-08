СК проверит принадлежащую «Крокусу» пожарную часть

Следователи проверят принадлежащую «Крокусу» частную пожарную часть

Следственный комитет (СК) России проверит принадлежащую владельцам концертного зала «Крокус Сити Холл» пожарную часть. Об этом сообщает Baza со ссылкой на обращение адвоката Игоря Трунова.

По данным издания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В этом деле Трунов представляет интересы 31 пострадавшего.

Трунов рассказал, что в соседнем с «Крокусом» здании находится частная служба пожарной охраны, которая укомплектована специальным оборудованием, амуницией и транспортом с символикой концертного зала. По его словам, в вечер трагедии в пожарном депо должны были быть минимум 15 сотрудников на один автомобиль. Однако они ушли с объекта и ничего не тушили.

Ранее Трунов заявил, что материалы, которыми были отделаны стены «Крокуса», могли способствовать быстрому развитию пожара. Он подал заявление от имени 19 родственников погибших и пострадавших в СК на владельцев концертного зала, которые свою вину отрицают.