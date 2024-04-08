Двоих ответственных за пожарную безопасность «Крокуса» задержали

Baza: СК задержал ответственных за пожарную безопасность «Крокуса»

Следственный комитет (СК) России задержал двоих ответственных за пожарную безопасность «Крокус Сити Холла». Об этом сообщает Baza.

В ходе проверки принадлежащей владельцам пожарной части на предмет срабатывания системы пожаротушения во время теракта были выявлены нарушения. В частности, пожарная лицензия не была обновлена после значительного расширения площади и вместимости многоуровневого концертного зала. В связи с этим руководство пожарной части должно было доукомплектовать ее штатную численность нужным количеством пожарных.

Задержанным — ответственному за пожарную безопасность и инженеру по обслуживанию систем противопожарной защиты — избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее 8 апреля о начавшейся проверке пожарной части, принадлежащей владельцам «Крокус Сити Холл», сообщил адвокат Игорь Трунов. По его словам, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В этом деле Трунов представляет интересы 31 пострадавшего.