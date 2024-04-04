Против владельцев «Крокуса» подали новое заявление в СК

Пострадавшие подали заявление против владельцев «Крокуса» из-за отделки

Юристы от имени 19 родственников погибших и пострадавших при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» подали новое заявление в Следственный комитет (СК) России. Об этом РИА Новости рассказал президент юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры», адвокат Игорь Трунов.

По словам адвоката, появились дополнительные аргументы виновности владельцев концертного зала. Речь идет о статье 238 («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ, объяснил он. Трунов заявил, что материалы, которыми были отделаны стены «Крокуса», могли способствовать быстрому развитию пожара. Их использование запрещено в таких помещениях нормами МЧС, отметил он.

Первое заявление против владельцев «Крокус Сити Холла» подали 3 апреля. Сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов ответил на обвинения в их с отцом адрес. Агаларов подчеркнул, что все системы безопасности в зале работали, а огнезащитная система не дала сбоев. Он напомнил, что без соблюдения противопожарных норм здание нельзя было бы ввести в эксплуатацию.