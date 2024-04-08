Солдаты ВСУ начали искать боеприпасы в болотах

WSJ: солдаты ВСУ вынуждены искать неразорвавшиеся российские снаряды

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждены искать российские боеприпасы по болотам из-за нехватки снарядов. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

О поиске боеприпасов рассказал украинский военнослужащий с позывным «Безумный Макс». По его словам, ему приходится искать снаряды, оставленные российскими войсками, на болотах и минных полях. Военный указал, что некоторые из них отправляют украинской армии, а из остальных он изготавливает бомбы.

Отмечается, что ВСУ уже получили от «Безумного Макса» по меньшей мере 14 тысяч артиллерийских боеприпасов, однако «аппетит командиров растет».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал позором для Европы проблемы украинских войск с боеприпасами. Он призвал союзников к увеличению военной помощи, подчеркнув, что они могут делать больше, чем сейчас.