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16:49, 8 апреля 2024Экономика

Совладельца Альфа-Банка захотели лишить европейского гражданства

Delfi: власти Латвии захотели лишить российского бизнесмена Авена гражданства

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Власти Латвии захотели лишить совладельца Альфа-Банка Петра Авена гражданства. Об этом со ссылкой на директора Бюро по защите конституции Эгилса Звиедриса сообщает портал Delfi.

По словам представителя ведомства, в 2023 году Сейм принял поправки к Закону о гражданстве, которые позволяют принять соответствующие меры в отношении лиц, поддержавших российские власти. Чтобы лишить российского бизнесмена европейского гражданства, Бюро ждет оценки Киева, насколько активно бизнесмен поддерживал РФ. Сейчас на Украине расследуется уголовное дело о конфискации финансовых активов предпринимателя, добавил Звиедрис.

«Вопрос о лишении Авена гражданства следует оценить очень тщательно, рассчитывая, что решение будет обжаловано в суде Евросоюза. Мы не хотим оказаться в ситуации, что по каким-то причинам это принятое нами решение может быть отменено», — объяснил он.

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После введения западных санкций Авен уехал из Лондона в Латвию. Однако на этом бизнесмен не остановился — по данным источников, ему пришлось задуматься о возвращении в Россию из-за возможного лишения паспорта. При этом источник, близкий к Авену, рассказывал, что история с проверкой продолжается «довольно давно» и предприниматель не видит никаких рисков лишения его паспорта Латвии.

Во время допроса британских правоохранителей в июле 2022 года Петр Авен заявил, что инвестиции в западные страны оказались ошибкой. Он отмечал, что западные бизнесмены и политики также несут ответственность за происходящее «не меньше, чем так называемые российские олигархи».

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      Вячеслав Агапов
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