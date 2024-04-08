Стало известно о взрыве в Одессе

В Одессе произошел взрыв

В Одессе произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Общественное Одесса».

По данным официальной карты Минцифры Украины, воздушная тревога в регионе была объявлена в 12:19, тогда как сообщения о взрыве появились в 12:11.

7 апреля сообщалось о взрывах возле города Черноморск в Одесской области. В это время в регионе звучал сигнал воздушной тревоги.

6 апреля в регионе также прозвучали взрывы. Предположительно, удар был нанесен баллистической ракетой.