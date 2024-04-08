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15:55, 8 апреля 2024Моя страна

Старейшая лошадь-долгожитель отметила юбилей в России

Старейшая лошадь-долгожитель Чайка отметила 50-летие на Сахалине

Кадр: АСТВ.ру - новости Сахалина и Курил / vk.com

Старейшая лошадь-долгожитель по кличке Чайка отметила 50-летие на Сахалине. Об этом сообщает ASTV.ru.

В конюшне, где живет сейчас Чайка, ее вычистили и подготовили к празднованию юбилея, вплетя в темную гриву ленты и цветы. Помимо этого, лошади приготовили торт из ее любимой каши с яблоками и морковью. Затем ей подарили фруктовую композицию вместо классических цветов.

По словам Татьяны Улановой, главы организации, где содержится лошадь-долгожитель, в молодости Чайка возила телеги, живя с разными хозяевами в разных конюшнях. Последние же из-за преклонного возраста Чайки (они считали, что лошади на тот момент было где-то около 25 лет) захотели сдать ее на мясокомбинат. Уже из этого места Уланова забрала «старушку» и разместила в своей конюшне.

Позднее также Уланова разыскала первых хозяев Чайки. В итоге выяснилось, что лошадь еще в 1979-м им продавал «Военторг». Кроме того, оказалось, что к тому моменту Чайке было пять лет. Таким образом, к Улановой лошадь попала, когда ей было около 40 лет.

ASTV.ru пишет, что Чайка может оказаться в Книге рекордов Гиннесса. В то же время для нее главное не звание старейшей лошади страны и мира, а «чтобы любящие люди были рядом».

В 2022-м среди пользователей сети из Омской области стал активно расходиться ролик с козлом Михаилом. Он дожил до рекордных для его вида девяти лет, привлекая внимание людей красотой и статностью. По мнению хозяйки, секрет долголетия ее питомца заключается в любви.

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      Варвара Кошечкина
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