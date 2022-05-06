Козел-долгожитель Михаил покорил россиян

В социальных сетях набирает популярность козел из Омской области Михаил

Среди пользователей сети в Омской области набирает популярность ролик с козлом Михаилом. Об этом пишет «Вести Новосибирск».

Козлу недавно исполнилось девять лет, хотя другие представители этого вида редко доживают и до шести.

Порода Михаила выведена в швейцарских Альпах. «Статный, с массивными закругленными рогами, он отличается гордым нравом и любопытством», — говорится в сообщении.

Дом хозяйки козла находится на въезде в деревню. Внешний вид Михаила привлекает заезжих гостей, и козла называют главной достопримечательностью населенного пункта. По мнению Козенковой, секрет долголетия ее питомца — в любви.

Женщина переехала в деревню из Тары и наслаждается сельской жизнью несколько лет.

