Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Козел-долгожитель Михаил покорил россиян

В социальных сетях набирает популярность козел из Омской области Михаил

Кадр: РОССИЯ 1

Среди пользователей сети в Омской области набирает популярность ролик с козлом Михаилом. Об этом пишет «Вести Новосибирск».

Козлу недавно исполнилось девять лет, хотя другие представители этого вида редко доживают и до шести.

Порода Михаила выведена в швейцарских Альпах. «Статный, с массивными закругленными рогами, он отличается гордым нравом и любопытством», — говорится в сообщении.

Дом хозяйки козла находится на въезде в деревню. Внешний вид Михаила привлекает заезжих гостей, и козла называют главной достопримечательностью населенного пункта. По мнению Козенковой, секрет долголетия ее питомца — в любви.

Женщина переехала в деревню из Тары и наслаждается сельской жизнью несколько лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Большинство жителей Польши поддержали ввод войск на Украину
Россияне назвали критерии идеальной работы
Европа определилась со сроком договоренностей о запрете на российскую нефть
Spiegel удалило материал об эвакуированных с «Азовстали» из-за «несоответствий»
ФСБ раскрыла архивы о преступлениях нацистов в оккупированном Севастополе
Приложения НТВ удалили из App Store
Шольц проведет встречу с Макроном в Берлине 9 мая
В Москве пропали туристы из Ирана
Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в жестоком избиении и изнасиловании
В России запретили «Зеленого слоника»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.