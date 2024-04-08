Светлана Бондарчук показала сумку почти за полмиллиона рублей

Телезвезда Светлана Бондарчук показала сумку Prada за 487 тысяч рублей

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук показала сумку люксового бренда почти за полмиллиона рублей. Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 55-летняя экс-супруга Федора Бондарчука позировала перед камерой в белом длинном платье без рукавов и с высоким воротом, которое облегало ее фигуру. Помимо этого, знаменитость примерила ярко-зеленые туфли на невысокком каблуке. Свой образ звезда дополнила массивным золотым браслетом и макияжем с акцентом на глаза.

Кроме того, Бондарчук продемонстрировала кожаную сумку коричневого цвета марки Prada. Известно, что стоимость данного аксессуара на официальном сайте составляет 6,1 тысячи долларов (487,6 тысячи рублей).

Ранее в апреле экс-супругу Федора Бондарчука заметили с сумкой за миллионы рублей. Звезда позировала с аксессуаром Hermes Birkin, стоимость которого начинается от 1,5 миллиона рублей и варьируется до десятков миллионов рублей в зависимости от модели.