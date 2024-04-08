Террористы из «Крокуса» раскрыли имя своего куратора

ФСБ через допросы обвиняемых в теракте в «Крокусе» узнала имя их куратора

Обвиняемые по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» раскрыли личность своего куратора. Федеральная служба безопасности (ФСБ) передала Первому каналу кадры допроса.

Террористы (Далерджон Мирзоев, Рачабализода Муродали, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, все внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказали, что действовали по инструкциям некоего Сайфулло. Тот обещал каждому из боевиков по миллиону рублей, а также пропуск на территорию Украины через брешь в минном заграждении на границе. Деньги они должны были получить уже в Киеве.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что истинные организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске — это официальные лица Украины. По его словам, организаторы пока «прячутся в тени ИГ» (группировка «Исламское государство», ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).