ЦБ открыл горячую линию по кредитным каникулам для пострадавших от наводнения

Горячая линия ЦБ РФ для пострадавших от наводнения будет работать круглосуточно

Банк России открыл горячую линию по вопросу кредитных каникул для пострадавших от наводнения в Оренбургской области, сообщается на сайте регулятора. Из регионов России на нее можно будет позвонить в любое время суток по телефону 8 800 250-15-24.

О том, что каникулы жителям затопленных домов будут предоставлены в соответствии с законодательство РФ накануне напомнили в областном правительстве.

Ранее стало известно, что в Оренбургской области в результате прорыва дамбы в зоне затопления оказались более 10 тысяч домов и 18 тысяч приусадебных участков. С подтопленных объектов проводится эвакуация. Самая сложная обстановка наблюдается сейчас в городе Орск.

По словам мэра Оренбурга Сергея Салмина, в ближайшие дни город ожидает беспрецедентное наводнение и жителям не нужно дожидаться критических отметок воды и надеяться, что стихийное бедствие удастся переждать.