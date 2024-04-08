ЦБ открыл горячую линию по кредитным каникулам для пострадавших от наводнения
Банк России открыл горячую линию по вопросу кредитных каникул для пострадавших от наводнения в Оренбургской области, сообщается на сайте регулятора. Из регионов России на нее можно будет позвонить в любое время суток по телефону 8 800 250-15-24.
О том, что каникулы жителям затопленных домов будут предоставлены в соответствии с законодательство РФ накануне напомнили в областном правительстве.
Ранее стало известно, что в Оренбургской области в результате прорыва дамбы в зоне затопления оказались более 10 тысяч домов и 18 тысяч приусадебных участков. С подтопленных объектов проводится эвакуация. Самая сложная обстановка наблюдается сейчас в городе Орск.
По словам мэра Оренбурга Сергея Салмина, в ближайшие дни город ожидает беспрецедентное наводнение и жителям не нужно дожидаться критических отметок воды и надеяться, что стихийное бедствие удастся переждать.