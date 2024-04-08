Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:04, 8 апреля 2024Бывший СССР

Украина решила не настаивать на членстве в НАТО

Посол Украины в Турции Боднар: Киев не настаивает на членстве в НАТО

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Украина не настаивает на членстве в НАТО, сейчас Киеву необходимо оружие. Об этом заявил посол страны в Турции Василий Боднар, передает РИА Новости.

«Мы хотим, чтобы были определены условия для нашего вступления в НАТО, чтобы нам назвали дату. На данный момент у Украины нет требования вступать в альянс», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что вопрос членства в организации можно обсудить после окончания конфликта, а сейчас Украине нужно только оружие.

В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Украина станет полноценным членом Североатлантического альянса в будущем. По его словам, сейчас для вступления в НАТО стране не хватает «ясной дорожной карты».

В свою очередь обозреватель американского журнала American Conservative Сумантра Майтра заявил, что слова Блинкена являются «бессмысленным, почти богословским жестом», а его обещания не соответствуют действительности.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине нейтрализовали группу вертолетчиков Mad Ducks

      Шансы осужденной экс-министра культуры Крыма отправиться в зону СВО оценили

      В МЧС дали прогноз по ситуации с паводками

      Гражданам одной страны раздадут деньги в цифровой валюте

      Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в госизмене россиянина

      Стало известно о планах США запускать ракеты с территории Японии

      Качество планируемых к передаче ВСУ истребителей оценили

      Российский аэропорт оказался под угрозой подтопления

      В России появятся вклады для накопления на первый взнос по ипотеке

      Россияне назвали главные сложности в ремонте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше