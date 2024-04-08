Украина решила не настаивать на членстве в НАТО

Посол Украины в Турции Боднар: Киев не настаивает на членстве в НАТО

Украина не настаивает на членстве в НАТО, сейчас Киеву необходимо оружие. Об этом заявил посол страны в Турции Василий Боднар, передает РИА Новости.

«Мы хотим, чтобы были определены условия для нашего вступления в НАТО, чтобы нам назвали дату. На данный момент у Украины нет требования вступать в альянс», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что вопрос членства в организации можно обсудить после окончания конфликта, а сейчас Украине нужно только оружие.

В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Украина станет полноценным членом Североатлантического альянса в будущем. По его словам, сейчас для вступления в НАТО стране не хватает «ясной дорожной карты».

В свою очередь обозреватель американского журнала American Conservative Сумантра Майтра заявил, что слова Блинкена являются «бессмысленным, почти богословским жестом», а его обещания не соответствуют действительности.