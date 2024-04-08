В Британии смирились со статусом державы среднего ранга

The Guardian: в Великобритании признали статус державы среднего ранга

МИД Великобритании превратился в элитарную и застрявшую в прошлом организацию, а Лондону необходимо признать обретение статуса державы среднего ранга и смириться. С таким призывом выступили в докладе экс-сотрудники британского внешнеполитического ведомства, передает газета The Guardian.

«Новое мощное ведомство помогло бы Британии адаптироваться к роли державы среднего ранга и избавиться от "несколько элитарной и застрявшей в прошлом" идентичности министерства иностранных дел"», — указывают бывшие дипломаты.

Бывший руководитель секретариата кабмина Великобритании Марк Седвилл, экс-посол Соединенного Королевства в Ливане Томас Флетчер и бывший директор департамента по Африке британского МИД Моазам Малик также призвали правительство страны выделять по меньшей мере 2 процента ВВП на национальную оборону и 1 процент «на поддержку международной деятельности».

Ранее министры иностранных дел Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне заявили, что разгром Вооруженных сил Украины в военном конфликте с Россией негативно скажется на безопасности западных стран.