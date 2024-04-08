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00:22, 9 апреля 2024Россия

В Госдуме пожаловались из-за мужского имени для новорожденной девочки

Депутат Госдумы Буцкая обратилась в Минюст из-за имени Кирилл для девочки из Уфы

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая пожаловалась в Минюст России из-за того, что новорожденной девочке в Уфе дали мужское имя Кирилл. Об этом сообщает РИА Новости в Telegram-канале.

«В связи с необходимостью решения вопроса о совершенствовании законодательства в сфере регистрации актов гражданского состояния, прошу провести проверку по данному случаю. О результатах проверки прошу меня проинформировать», — приводит агентство отрывок обращения парламентария.

Ранее глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила об обращении в правоохранительные органы с просьбой проверить российского стримера Кашу (Kussia, настоящее имя — Владимир Буянов) на предмет реабилитации нацизма. По данным организации, стример в своих видео дважды оскорбил город Мурманск.

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      Марина Совина
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