Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:11, 8 апреля 2024Экономика

В Казахстане усомнились в платежеспособности Украины

Казахстанская Alageum Electric отказалась от поставок трансформаторов Украине

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В Казахстане усомнились в платежеспособности Украины — группа компаний Alageum Electric по этой причине решила отказаться от поставок трансформаторов в страну в текущем году. Об этом со ссылкой на директора по экспорту казахстанской фирмы Руслана Токмурзина пишет местное издание «Курсив».

По его словам, заявки на покупку такого оборудования рассылаются Украиной по всему миру, однако в стране сейчас нет финансирования. «Мы видим живые конкурсы (на закупку — прим. «Ленты.ру»), что они идут. Они проходят 3-4 месяца, но участвовать без денег мы не рискуем. Получить деньги будет тяжело», — отметил представитель компании, назвав при этом украинский рынок перспективным.

Материалы по теме:
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей: почему машины оказались им не по карману?
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей:почему машины оказались им не по карману?
27 марта 2024
Пониженный лимит. В России вопреки многочисленным просьбам изменили порог беспошлинного воза товара. К чему это приведет?
Пониженный лимит.В России вопреки многочисленным просьбам изменили порог беспошлинного воза товара. К чему это приведет?
1 апреля 2024

Токмурзин заявил, что Alageum Electric может возобновить поставки после стабилизации ситуации, однако сейчас компания не готова работать на условиях постоплаты. «Им нужно сейчас и без денег — мы не готовы идти на такие риски. Отгрузить один трансформатор за один миллион долларов, который доедет, не доедет, тоже вопрос», — объяснил он.

Alageum Electric владеет несколькими заводами по выпуску трансформаторов. Крупнейшим экспортным рынком для фирмы остается Россия. «Если вкупе за прошлый год — 32 миллиарда тенге был экспорт или 70 миллионов долларов. В этом году запланировано экспортировать на 90 миллионов долларов», — сказал Токмурзин.

Ранее стало известно, что банки Казахстана замедлили обработку переводов из России из-за риска вторичных западных санкций. С конца февраля сроки проведения платежей из РФ в республику стали достигать двух-трех недель. Проблемы возникают как с операциями в долларах, так и с транзакциями в национальных валютах, при этом некоторые банки вообще отказываются работать с российской стороной.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине нейтрализовали группу вертолетчиков Mad Ducks. Они вывозили командиров с «Азовстали»

      В России появился небывалый товар

      Домогаров ответил на слухи о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем

      Пришедшая с зеленкой на выборы россиянка перевела мошенникам миллионы рублей

      В США призвали НАТО отказаться от принятия Украины в альянс

      В Тбилиси начались акции протеста из-за закона об иноагентах

      Ситуация в Харькове стала основной темой ставки Зеленского

      В Казахстане усомнились в платежеспособности Украины

      Производитель крабовых палочек Vici начал подготовку к продаже бизнеса в России

      Россияне занялись сексом втроем на пляже популярного курорта и попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше