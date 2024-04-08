Казахстанская Alageum Electric отказалась от поставок трансформаторов Украине

В Казахстане усомнились в платежеспособности Украины — группа компаний Alageum Electric по этой причине решила отказаться от поставок трансформаторов в страну в текущем году. Об этом со ссылкой на директора по экспорту казахстанской фирмы Руслана Токмурзина пишет местное издание «Курсив».

По его словам, заявки на покупку такого оборудования рассылаются Украиной по всему миру, однако в стране сейчас нет финансирования. «Мы видим живые конкурсы (на закупку — прим. «Ленты.ру»), что они идут. Они проходят 3-4 месяца, но участвовать без денег мы не рискуем. Получить деньги будет тяжело», — отметил представитель компании, назвав при этом украинский рынок перспективным.

Токмурзин заявил, что Alageum Electric может возобновить поставки после стабилизации ситуации, однако сейчас компания не готова работать на условиях постоплаты. «Им нужно сейчас и без денег — мы не готовы идти на такие риски. Отгрузить один трансформатор за один миллион долларов, который доедет, не доедет, тоже вопрос», — объяснил он.

Alageum Electric владеет несколькими заводами по выпуску трансформаторов. Крупнейшим экспортным рынком для фирмы остается Россия. «Если вкупе за прошлый год — 32 миллиарда тенге был экспорт или 70 миллионов долларов. В этом году запланировано экспортировать на 90 миллионов долларов», — сказал Токмурзин.

Ранее стало известно, что банки Казахстана замедлили обработку переводов из России из-за риска вторичных западных санкций. С конца февраля сроки проведения платежей из РФ в республику стали достигать двух-трех недель. Проблемы возникают как с операциями в долларах, так и с транзакциями в национальных валютах, при этом некоторые банки вообще отказываются работать с российской стороной.