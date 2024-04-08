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11:13, 8 апреля 2024Бывший СССР

В Литве сообщили о прибытии первой бригады бундесвера

Министр обороны Литвы Касчюнас: первая бригада бундесвера прибывает в страну

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас сообщил, что первая группа из состава приписанной к стране бригады бундесвера прибывает на место службы. Его слова приводит ТАСС.

«Начинается практический этап переброски бригады союзников. Это новый этап, который делает процесс необратимым», — заявил глава Минобороны журналистам.

По его словам, первой в республику командируется группа планирования, в составе которой около 20 военных. Вместе с литовскими военными они будут работать над «дальнейшими практическими шагами передислокации».

К концу года личный состав группы планируется увеличить до 150 человек. Специалисты оценят варианты передислокации, состояние инфраструктурных объектов и их соответствие требованиям бундесвера. До 80 процентов подразделения разместят на полигоне у населенного пункта Руднинкай на юге Литвы, остальную часть — в Рукле в центре республики.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в республике находится более трех тысяч военных из стран НАТО. Он добавил, что Литва в настоящее время «готовится к всеобщей обороне».

В ноябре 2023 года Министерство обороны Германии решило на постоянной основе разместить танковые батальоны в Литве. Уточнялось, что 42-я танковая бригада бундесвера развернется в республике к началу 2025 года, а передовая группа отправится туда во втором квартале 2024 года.

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