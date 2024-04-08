В Минфине рассказали о дефиците бюджета России

Дефицит бюджета в январе-марте 2024 года составил 607 млрд рублей или 0,3 % ВВП

Федеральный бюджет России в январе-марте 2024 года, согласно предварительной оценке, был исполнен с дефицитом в 607 миллиардов рублей, или 0,3 процента ВВП страны, рассказали в Минфине РФ.

Доходы бюджета в начале года выросли по сравнению с прошлогодним периодом на 53,5 процента, до 8,72 триллиона рублей, расходы — на 20,1 процента, до 9,33 триллиона.

Отмечается, что в первом квартале 2023-го превышение расходов над доходами государства составляло более двух триллионов рублей (1,2 процента ВВП). В итоге дефицит российского бюджета достиг 3,24 триллиона рублей или 1,9 процента ВВП.

В 2024 году дефицит бюджета РФ, как ожидается, составит от 0,9 до 1,6 триллиона рублей.