В Орске вновь прорвало дамбу

ТАСС: в Орске прорвало дамбу около поселка Лесоторговый

В Орске Оренбургской области вновь прорвало дамбу, передает корреспондент агентства ТАСС.

Очередной прорыв случился около поселка Лесоторговый. В данный момент жители населенного пункта экстренно покидают его. За два часа до произошедшего в администрации Орска предупредили, что целостность дамбы нарушена и вода начала подступать к жилым домам. «Поступила оперативная информация о нарушении целостности тела дамбы около поселка Лесоторговый. Из-за половодья оценить, в каком состоянии гидротехническое сооружение, невозможно. Во избежание серьезных последствий жителям поселка необходимо срочно эвакуироваться», — призвали в мэрии. Впоследствии на дамбу в поселке Лесоторговый стали выкладывать мешки с песком.

Дамбу на реке Урал в Орске прорвало вечером в пятницу, 5 апреля, в результате чего старый город начало затапливать водой. Мэр Оренбурга Сергей Салмин назвал наводнение беспрецедентным, отметив, что такой большой воды город не видел давно.