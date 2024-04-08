Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:06, 8 апреля 2024Экономика

В Орске вновь прорвало дамбу

ТАСС: в Орске прорвало дамбу около поселка Лесоторговый

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Орске Оренбургской области вновь прорвало дамбу, передает корреспондент агентства ТАСС.

Очередной прорыв случился около поселка Лесоторговый. В данный момент жители населенного пункта экстренно покидают его. За два часа до произошедшего в администрации Орска предупредили, что целостность дамбы нарушена и вода начала подступать к жилым домам. «Поступила оперативная информация о нарушении целостности тела дамбы около поселка Лесоторговый. Из-за половодья оценить, в каком состоянии гидротехническое сооружение, невозможно. Во избежание серьезных последствий жителям поселка необходимо срочно эвакуироваться», — призвали в мэрии. Впоследствии на дамбу в поселке Лесоторговый стали выкладывать мешки с песком.

Дамбу на реке Урал в Орске прорвало вечером в пятницу, 5 апреля, в результате чего старый город начало затапливать водой. Мэр Оренбурга Сергей Салмин назвал наводнение беспрецедентным, отметив, что такой большой воды город не видел давно.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Несколько электростанций Украины почти полностью уничтожены. Их невозможно восстановить без помощи Запада

      В ЦБ заявили о замедлении роста цен в России

      Власти российского региона опровергли работу систем ПВО

      Названы реки России с наибольшей угрозой наступления паводков

      Россиянкам назвали подходящую для свидания одежду

      Мизулина попросила проверить оскорбившего российский город блогера

      Летевший в Сочи пассажирский самолет резко сменил курс и сел в другом месте

      ЦБ открыл горячую линию по кредитным каникулам для пострадавших от наводнения

      В МЧС спрогнозировали сроки улучшения ситуации с паводком в Оренбуржье

      Российский депутат обвинил Казахстан в экономическом саботаже

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше