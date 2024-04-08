Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
03:13, 8 апреля 2024Наука и техника

В Польше заявили об изменивших ситуацию на поле боя на Украине российских бомбах

Interia: бомбы РФ с УМПК значительно изменили ситуацию на поле боя на Украине

Фото: РИА Новости

Российские военные успешно используют бомбы с модулем УМПК (унифицированный модуль планирования и коррекции), превращая их в высокоточное оружие поражения. Об этом сообщил обозреватель польского портала Interia Марчин Яблоньский (Marcin Jablonski).

По его словам, модули УМПК указывают на то, что российские войска способны успешно адаптировать свое вооружение к условиям конфликта. «Сегодня они массово применяются на украинском фронте, являясь одним из самых эффективных видов оружия в российском арсенале», — отметил он.

Яблоньский добавил, что бомбы с УМПК значительно изменили ситуацию на поле боя на Украине. По его словам, с помощью модуля можно «улучшить тысячи бомб в российском арсенале». «Модуль УМПК — это специальное "приспособление" для так называемых "глупых бомб" ФАБ-250, -500 и -1500, которые неуправляемы, а дальность их действия напрямую зависит от того, как близко подлетит к цели сбрасывающий их самолет», — пояснил обозреватель.

Ранее Министерство обороны России показало бомбу ФАБ-1500 М54 с УМПК, который превращает свободнопадающие авиабомбы в высокоточные боеприпасы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Террористы из «Крокуса» сдали своего куратора. Кто такой Сайфулло и что он обещал боевикам за расстрел мирных россиян?

      Лавров прибыл в Китай

      В Польше порассуждали об организаторах теракта в Крокусе

      В Египте заявили о прогрессе на переговорах по Газе

      В Польше заявили об изменивших ситуацию на поле боя на Украине российских бомбах

      Стало известно о разработке в России тяжелой огнеметной системы ТОС-3

      Власти Бразилии обвинили Илона Маска в угрозах

      Раскрыт простой способ сохранить отношения крепкими

      При пожаре на уникальном российском ледоколе погиб человек

      Порноактер раскрыл рекорд по числу съемок в один день

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше