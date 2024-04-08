В России назвали основную криптовалюту для международной торговли

Аксаков: основной криптовалютой в международной торговле может стать стейблкоин

Основной расчетной единицей для международной торговли в России может стать биткоин, но вероятнее всего, выберут стейблкоин. Такие криптовалюты назвал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, его слова приводит RTVI.

По словам депутата, законопроект об использовании цифровых активов в международной торговле внесут в парламент в апреле. Эксперимент по расчетам с помощью криптовалют продлится два года.

«Дальше станет понятно, как работает, несет ли риски для нашей финансовой системы, насколько добросовестно работают те, кто будет включен в эксперимент, не все будут иметь допуск к такой работе — это не массовое явление, а по решению уполномоченного органа», — пояснил Аксаков.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала ускорить принятие норм, регулирующих использование криптовалют для внешнеэкономических расчетов. По ее словам, желательно принять режим использования криптовалют в ВЭД быстрее, чтобы регулятор отработал их применение и определил, «что можно в общее законодательство ввести, что — нет».

Советник главы ЦБ Ксения Юдаева заявляла, что регулятор выступает против стимулирования и разрешения использования криптовалют внутри России. Выступая на Евразийском экономическом форуме, она призвала не допустить «заражения» финансовой системы страны криптовалютами при создании специальных платформ для таких расчетов