Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:14, 8 апреля 2024Мир

В России оценили реакцию Киева на обсуждение в МАГАТЭ атак на ЗАЭС

Ульянов: возможное обсуждение в МАГАТЭ атак на ЗАЭС не понравится Киеву

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Обсуждение атак на Запорожскую АЭС, вероятно, состоится в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) — обсуждение не будет приятным для Киева, создающего серьезные угрозы для Европы. Об этом заявил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломату задали вопрос, есть ли смысл дополнительно инициировать обсуждение в МАГАТЭ атак Украины на станцию.

«Думаю, что этот вопрос будет обсуждаться. Когда и каким образом? Сейчас я сказать не могу, но уверен, что обсуждение этой темы будет и оно будет неприятным для Киева», — уточнил Ульянов.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал Украину за удары по Запорожской АЭС, призвав остановить подобные провокации.

8 апреля МАГАТЭ подтвердило незначительные повреждения на шестом энергоблоке Запорожской атомной электростанции в результате атаки дронов.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Сложился как карточный домик». Мост с машинами рухнул на железную дорогу в Смоленской области

      Путин передал Росимуществу активы «АгроТерры»

      «Самая сексуальная юристка в мире» спустила джинсы перед камерой

      Генсек ООН выразил обеспокоенность из-за ударов по ЗАЭС

      В США предостерегли Иран от атак на американские силы на Ближнем Востоке

      Жилой дом в Донецке оказался разрушен из-за обстрела ВСУ

      «Росатом» потребовал от финской энергокомпании три миллиарда евро

      В России оценили реакцию Киева на обсуждение в МАГАТЭ атак на ЗАЭС

      «Росатом» потребовал от европейской страны компенсировать срыв строительства АЭС

      Названа возможная замена главного тренера «Спартака»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше