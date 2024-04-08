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15:45, 8 апреля 2024Бывший СССР

В России заявили о серьезной эскалации ситуации вокруг ЗАЭС

Постпред Ульянов назвал последний удар ВСУ по ЗАЭС серьезной эскалацией ситуации

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Последний удар по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), который нанесли 7 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ), является серьезной эскалацией ситуации. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24».

Он также уточнил, что должной реакции со стороны Запада на атаку на ЗАЭС не последовало. По словам постпреда, удар по станции прокомментировал только гендиректор МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии — прим. «Ленты.ру») Рафаэль Гросси, который назвал его угрозой ядерной безопасности.

При этом Ульянов обратил внимание, что в международном агентстве не указали Украину как виновную в атаке на ЗАЭС сторону.

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      Екатерина Грищенко
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