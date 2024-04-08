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05:37, 8 апреля 2024Мир

В США рассказали об отказе Макрону по Украине

Экс-разведчик Риттер заявил, что США не поддержат ввод контингента на Украину

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) Соединенных Штатов Америки Скотт Риттер прокомментировал встречу госсекретаря США Энтони Блинкена с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как указал эксперт в интервью журналисту Гарланду Никсону, глава Госдепа мог сообщить французскому лидеру, что Вашингтон откажется поддерживать ввод европейского контингента на Украину.

«Я думаю, что Блинкен уведомил Макрона, что тот будет один», — высказался Риттер, допустив, что Госдеп мог передать такое же послание другим европейским государствам, которых Макрон «хочет взять с собой». По мнению экс-разведчика, французский президент «живет с иллюзией о том, что какое-либо вмешательство на Украине возможно без поддержки Америки».

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что третья мировая война приближается из-за «лучшего голубя НАТО» — Эммануэля Макрона. Он раскритиковал президента Франции за вклад в осуществление данного сценария.

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      Маргарита Пименова
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