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20:52, 8 апреля 2024Интернет и СМИ

В WhatsApp появилась новая функция

В WhatsApp появилась функция быстрой отправки медиафайлов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция быстрой отправки медиафайлов. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Специалисты рассказали, что WhatsApp упростил доступ к библиотеке фото и видео. По словам экспертов, теперь пользователи могут быстро открыть галерею, зажав значок «плюс» в чате без необходимости выполнять дополнительные шаги.

Функция быстрого открытия библиотеки фотографий доступна для пользователей iOS, которые устанавливают последнее обновление приложения WhatsApp из магазина App Store, отметили специалисты портала.

Ранее стало известно, что в WhatsApp для устройств на базе операционной системы iOS появится новая функция, позволяющая отключить предварительный просмотр ссылок.

До этого сообщалось, что в WhatsApp для устройств на базе iOS появится опция, позволяющая смотреть видео в фоновом режиме.

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      Олег Давыдов
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