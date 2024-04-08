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14:23, 8 апреля 2024Россия

Власти российского региона опровергли работу систем ПВО

Власти Ростовской области опровергли работу систем ПВО в Таганроге

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Информация о том, что в Ростовской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), не соответствует действительности. Об этом сообщили в правительстве российского региона, передает РИА Новости.

Так власти прокомментировали появившуюся в местных СМИ информацию об инверсионных следах в небе над Таганрогом, которые якобы появились после работы сил ПВО.

«Средства ПВО не работали. Воздушная обстановка в норме», — сообщили в правительстве российского региона.

Утром 5 апреля в небе над Ростовской областью сбили 44 беспилотника Вооруженных сил Украины. Тогда же над Кубанью сбили шесть дронов, по одному беспилотнику перехватили в Саратовской, Курской и Белгородской областях.

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      Анастасия Шейкина
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