Врач высказался об угрозе распространения опасных инфекций из-за потопа в Орске

Врач Вознесенский предупредил о риске вспышки кишечных инфекций в Орске

Из-за наводнения в Орске Оренбургской области существует риск вспышки и распространения различных кишечных инфекций, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Он добавил, что в случае подобных ЧП лучше всего использовать бутилированную воду.

«Самая большая вероятность — это вспышки кишечных инфекций. В случае таких ЧП как наводнение, потоп, есть риск, что источники водоснабжения будут загрязнены разной микробной и вирусной флорой. Если воду не кипятить, не обрабатывать дезинфектантами, существует вероятность заражения», — сказал врач.

Речь, по его словам, в частности, идет о таких заболеваниях, как гепатит А, энтеровирусные инфекции, сальмонеллез, дизентерия.

«Если некачественной водой мыть посуду, умываться, чистить зубы, это тоже может привести к заражению. Так что кипячение — это минимальный способ дезинфекции воды. В идеале необходимо использовать бутилированную воду», — заключил Вознесенский.

Дамбу на реке Урал в Орске прорвало вечером в пятницу, 5 апреля, в результате чего старый город начало затапливать водой. Мэр Оренбурга Сергей Салмин назвал наводнение беспрецедентным, отметив, что такой большой воды город не видел давно.