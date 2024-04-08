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11:35, 8 апреля 2024Забота о себе

Врач указал на внешние признаки развития болезней сердца

Терапевт Камминс: шишки на пальцах ног и отеки указывают на болезни сердца

Фото: staras / Shutterstock / Fotodom

Отеки и синюшный цвет пальцев на ногах указывают на развитие болезней сердца. Об этих и других внешних признаках заболеваний предупредил врач-терапевт и директор клиники в Сиднее Джон Камминс, пишет Daily Mirror.

Специалист уточнил, что опухшие ступни, синие пальцы и болезненные шишки на пальцах ног часто являются индикаторами плохого кровообращения. По словам врача, оно, в свою очередь, связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями. «Когда сердце не работает эффективно, кровь может скапливаться в конечностях, вызывая такие симптомы, как, например, задержка жидкости в ногах. Я видел, что синие пальцы ног могут указывать на недостаток кислорода в крови — возможный признак проблем с сердцем», — указал Камминс.

Терапевт подчеркнул, что отечность и другие внешние изменения ног являются вторичным симптомом. Первым и основным признаком проблем с сердцем он назвал боль в груди, особенно если она появляется при физических нагрузках. «Мой самый важный совет относительно здоровья: раннее выявление и лечение сердечно-сосудистых заболеваний значительно улучшает результаты. Поэтому регулярно проходите осмотры», — призвал специалист.

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      Екатерина Улитина
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