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09:28, 3 апреля 2024Забота о себе

Названы снижающие уровень холестерина продукты

Диетолог Манакер призвала есть чечевицу и нут для снижения уровня холестерина

Фото: Unsplash

Такие продукты, как чечевица и нут, полезны для сердца и сосудов, потому что они помогают снижать уровень холестерина, рассказала диетолог Лорен Манакер. Эти и другие продукты, благотворно влияющие на сердечно-сосудистую систему, она назвала изданию Eat This, Not That!

По словам Манакер, замена всего 30 граммов белковых продуктов (мяса, птицы, яиц, сои) на четверть стакана бобовых может привести к снижению уровня холестерина более чем на 10 процентов. Также употребление половины стакана бобовых обеспечивает организм значительным количеством клетчатки, магния, меди и калия.

Специалистка также призвала добавить в рацион грибы и чернослив. Грибы содержат бета-глюканы и хитин, которые способствуют снижению уровня плохого холестерина и потенциально повышают уровень хорошего холестерина, а чернослив является источником клетчатки и питательных веществ, поддерживающих здоровье сердца.

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Орехи макадамия также помогают укреплять здоровье сердца. Они богаты мононенасыщенными жирами, похожими на те, которые содержатся в оливковом масле. Эти масла снижают уровень холестерина, являются источником антиоксидантов и пищевых волокон, объяснила диетолог.

Чеснок за счет аллицина тоже способен снижать уровень холестерина, что благотворно сказывается на сердце и сосудах, отметила Манакер. К тому же специалистка рекомендовала людям с высоким уровнем холестерина есть больше перловки. Этот продукт насыщает организм пищевыми волокнами, витаминами и минералами, особенно полезными для сердца и пищеварения, заключила она.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко назвала самые вредные для желудка сочетания продуктов. В частности, она указала на блюда из жареной картошки и мяса.

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      Вера Владзиевская
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