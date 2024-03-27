Названы самые вредные для желудка сочетания продуктов

Диетолог Лазуренко назвала сочетание мяса и картофеля вредным для желудка

Диетолог Наталья Лазуренко призвала не есть одновременно мясо и картофель, а также не запивать мясные блюда алкоголем. В беседе с NEWS.ru она назвала и другие вредные для желудка сочетания продуктов.

По словам Лазуренко, крахмал, который содержится в картофеле, и белок из мяса сами по себе безопасны, но, если их есть вместе, они плохо перевариваются и вызывают чувство тяжести. Сочетание мяса и алкоголя тоже не лучший вариант для здоровья, считает диетолог. По ее словам, после такой пищи печень будет испытывать чрезмерную нагрузку, к тому же может ухудшиться пищеварение.

Лазуренко также рекомендовала не смешивать йогурт с фруктами. По ее словам, кислота из фруктов способна уничтожить пробиотики, содержащиеся в кисломолочном продукте, и тем самым уменьшить его пользу. Кроме того, фрукты не стоит есть после еды, считает диетолог, так как это может привести к газообразованию из-за разной скорости переваривания продуктов.

Наконец, Лазуренко призвала не есть одновременно цитрусовые и молочные продукты. Она объяснила, что кислота может свернуть белок молока и привести к расстройству желудка.

Ранее эксперт по питанию Эшли Тош заявила, что злаковые хлопья, тосты и выпечка на завтрак провоцируют упадок сил. По ее мнению, эти продукты быстро усваиваются и не дают длительного насыщения.