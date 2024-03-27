Названы снижающие энергичность в течение дня завтраки

Эксперт по питанию Тош призвала отказаться от хлопьев и тостов на завтрак

Выбор продуктов на завтрак сильно влияет на энергичность в течение дня, уверена эксперт по питанию Эшли Тош. Популярные варианты завтрака, которые вызывают упадок сил и снижают энергичность, она назвала Daily Express.

Тош указала, что продукты с высоким содержанием сахара, рафинированных углеводов и жиров приводят к резкому повышению, а затем снижению уровня сахара. По ее словам, в результате этого процесса человек вскоре после еды чувствует усталость, раздражительность и неспособность сосредоточиться.

Примером такого завтрака она назвала злаковые хлопья. «Это может стать неожиданностью, поскольку их часто рекламируют в качестве здорового начала дня. Однако в процессе их производства зерна сильно обрабатывают, они теряют большую часть полезных свойств и содержат много сахара», — говорит Тош.

Эксперт также призвала отказаться по утрам от тостов, так как в белой муке нет клетчатки, что вызывает дисбаланс сахара в крови, и от выпечки, которая также вызывает резкий всплеск уровня глюкозы. Тем не менее эксперт уточнила, что иногда булочки и другие продукты из белой муки можно включать в рацион. «Просто добавляйте к ним много белка и клетчатки, чтобы замедлить пищеварение», — дала совет Тош.

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