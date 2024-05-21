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02:13, 21 мая 2024Мир

Захарова отреагировала на позицию США по МУС и Израилю

Захарова: реакция США на ордер МУС напоминает ужалившего себя скорпиона

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Реакция США на обвинения Международного уголовного суда (МУС) в отношении Израиля напоминает поведение ужалившего самого себя скорпиона. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, заявления Вашингтона также напоминают паука, «запутавшегося в своей паутине».

«Что катастрофическая ситуация на Ближнем Востоке является делом рук американских политинженеров, что легитимизация непризнанного самими Штатами МУС в зависимости от конъюнктуры — визитная карточка англосаксов», — написала Захарова.

20 мая прокурор МУС Карим Хан запросил выдачу ордера на арест Нетаньяху, а также министра обороны страны Йоава Галанта.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон отвергает требование прокурора Международного уголовного суда выдать ордер на арест премьер-министра.

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      Евгений Силаев
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