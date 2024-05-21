В Госдепе США объяснили разницу в преследовании МУС России и Израиля

Миллер: МУС может преследовать Россию, но не Израиль

Международный уголовный суд (МУС) может преследовать Россию, но не должен поступать так же в отношении Израиля. Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Россия и Израиль не являются членами МУС. В таком случае юрисдикция инстанции распространяется на конфликты, в которых одна из сторон ратифицировала Римский статут. Миллер напомнил, что Украина признает юрисдикцию международного суда, а Палестина — нет.

При этом есть еще одна разница, отметил представитель Госдепа.

«Фундаментальная разница в том, что Израиль заявил, что собирается сотрудничать в рамках расследования. Россия этого не делала», — подчеркнул Миллер.

20 мая прокурор МУС Карим Хан запросил выдачу ордера на арест Нетаньяху, а также министра обороны страны Йоава Галанта. Президент Израиля Ицхак Герцог назвал это решение «крахом для мировой судебной системы».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон отвергает требование прокурора Международного уголовного суда выдать ордер на арест премьер-министра.