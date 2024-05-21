Знаменитого детского писателя арестовали за домогательства к девочке

В Австралии детского писателя обвинили в сексуальных домогательствах к девочке

В Австралии знаменитого детского писателя обвинили в сексуальных домогательствах к 13-летней девочке. Об этом сообщает News.com.au.

41-летнего Оливера Пхоммавана из города Сидней, штат Новый Южный Уэльс арестовали по результатам расследования его деятельности в интернете. «В ходе следствия выяснилось, что мужчина предположительно отправил 13-летней девочке непристойные фото», — сказано в заявлении полиции штата. Правоохранители также утверждают, что мужчина использовал свое положение в качестве известного автора детских книг, чтобы втереться в доверие к потерпевшей.

Пхоммаван несколько лет проработал учителем начальных классов, а позже сделал карьеру комика и детского писателя. С 2012 года он выпустил 14 книг, которые пользовались популярностью у детей и подростков. Мужчину часто приглашали с выступлениями на книжные фестивали. Кроме того, он стал официальным лицом государственного литературного конкурса, призванного популяризировать чтение среди детей.

Полиция приехала к дому Пхоммавана в пятницу, 17 мая. Мужчину задержали, когда он садился в автомобиль. Правоохранители провели обыск дома знаменитости и изъяли несколько электронных устройств. Мужчине было отказано в выходе под залог. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии школьного учителя обвинили в сексуальных домогательствах к ученицам и коллеге. Одной из школьниц он подарил секс-игрушку.

