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00:33, 1 апреля 2024Из жизни

Учитель подарил школьницам секс-игрушки и отправил свои обнаженные фотографии

Фото: Paul Hanaoka / Unsplash

В Новой Зеландии школьного учителя обвинили в сексуальных домогательствах к ученицам и коллеге. Об этом сообщает New Zealand Herald.

Мужчина домогался учениц старших классов и коллеги-учительницы в период с 2020 по 2022 год. Сначала он начал переписываться с одной из школьниц в мессенджере. Учитель делал комплименты внешности девушки и утверждал, что любит ее. Он также просил ее держать их общение в секрете. Позднее учитель перешел на более откровенные темы. Он подарил ей секс-игрушку, отправил свои фотографии сексуального характера и попросил ее сделать то же самое. Позже мужчина прикоснулся к школьнице неподобающим образом, когда общался с ней вживую.

Учитель поступил аналогичным образом и с другой девушкой. Однажды он освободил ее от одного из уроков и привел в свой кабинет, где рассказал об отношениях с бывшими ученицами школы. Кроме того, он поговорил с девушкой о мастурбации и предложил ей воспользоваться секс-игрушкой, которую принес в учебное заведение.

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Позже мужчину привлекла еще одна ученица. Он так же, как и другим школьницам, предлагал прислать ей свои обнаженные фотографии. Помимо этого, учитель заявил, что может научить девушку мастурбировать.

Жертвами мужчины были не только ученицы. Он домогался и своей коллеги. Учитель говорил женщине, что хочет вступить с ней в отношения, делал ей комплименты и рассказывал о своих сексуальных желаниях. Он присылал коллеге фотографии своего пениса и видео, на которых занимается мастурбацией, а также просил ее отправлять ему свои откровенные снимки.

Когда властям стало известно о преступлениях мужчины, он признался в содеянном. В настоящее время он ожидает вынесения приговора.

Ранее в США арестовали учительницу. Ее подозревают в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

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      Алиса Удовик
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