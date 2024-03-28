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07:31, 28 марта 2024Из жизни

Учительница завела отношения с 15-летним и три года занималась с ним сексом

NBC: в США арестована учительница, занимавшаяся сексом с 15-летним подростком

Кадр: NBCUniversal

В американском городе Сан-Диего, штат Калифорния, арестована учительница. Ее подозревают в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, пишет NBC San Diego.

40-летняя Стейси Мишель Уокер преподавала театральное искусство в старших классах школы. Кроме того, она ставила пьесы и мюзиклы в школьном театре.

По версии полиции, в 2017 году Уокер завела отношения с 15-летним школьником. Они начали с разговоров о сексе, затем перешли к обмену интимными фото и видео. Позднее женщина неоднократно встречалась с подростком и занималась с ним сексом. Отношения продолжались в течение трех лет и завершились уже после того, как ему исполнилось 18.

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Расследование началось в июле 2023 года, когда пострадавший обратился в полицию и рассказал, что в прошлом подвергался сексуализированному насилию со стороны учительницы.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу, которая изнасиловала до 12 учеников своей школы. В центре разбирательств оказалась 24-летняя Джейден Чарльз из города Агуа-Дульсе, штат Техас.

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      Олег Парамонов
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